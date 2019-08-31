Назначенный 29 августа на пост министр юстиции Украины Денис Малюська извинился перед подписчиками на Facebook, что редко заходит в соцсеть, и оставил запись с просьбой рассказывать ему о коррупции в органах юстиции. Соответствующий пост появился на его странице днем 31 августа.

Малюська признался, что немного забросил Facebook из-за завала на работе. Но все же он выкроил время, чтобы написать о коррупции.

По словам министра, до него доходят слухи о том, что многие исполнители передают значительную часть своего вознаграждения наверх, что есть "стоп-списки" предприятий, с которых нельзя взыскивать задолженность, что комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации часто брала взятки и что бывают "черные" регистраторы и нотариусы.

В связи с этим Малюська пообещал, что такого при нем больше не будет.

Скриншот: Facebook

"Если кто-нибудь знает, что со дня моего назначения министром эта практика продолжается - дайте знать", - попросил чиновник.

В конце он пригрозил подчиненным сделать все, чтобы "карма сработала" против тех из них, кто будет не чист на руку.

Ранее "Страна" знакомила с фотографиями Малюськи из соцсети, на которых он корчит гримасы.

Мы также рассказывали, чем свежеиспеченный министр занимался раньше.