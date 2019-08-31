В Подмосковье, сегодня, 31 августа, произошла авиационная катастрофа. В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в , пострадал ребенок, который находился на его борту, а пилот погиб.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС в субботу, 31 августа.

Самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе, 12-летний ребенок с переломами находится на осмотре врачей скорой помощи.

В МЧС отметили, что в результате посадки возгорания не произошло. В данный момент уточняются обстоятельства инцидента.

Ранее "Страна" рассказывала, что в начале августа разбился юный бельгийский велогонщик во время "Тура" по дорогам Польши.

Также мы писали, что в Москве насмерть разбился известный актер и режиссер Игорь Хомский.