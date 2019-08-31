Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в столичном торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разными уровнями доступа. Для рядовых игроков работали 113 автоматов, а элитные клиенты могли попасть в засекреченный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.

Правоохранители больше часа пытались зайти в помещение, где располагались 17 игровых столов и шесть рулеток. После этого сотрудники СБУ начали обыск. Во время него были изъяты носители информации и "черная" бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность. Также было опрошено больше десяти человек, которые сознались, что работали в подпольном заведении.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

По информации СБУ, нелегальное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (игорный бизнес) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

23 июля правоохранители уже раскрывали еще одно подпольное казино в центре Киева, куда пускали только по рекомендации.

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