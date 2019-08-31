Сегодня, 31 августа, в одном из спальных районов Киева случился масштабный пожар. По словам очевидцев, пожарным сложно тушить возгорания из-за высоты.

"Что-то очень серьезное пылает в ЖК Бережанский. На месте уже работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Информация устанавливается", - сообщили на портале "Киев оперативный".

На кадрах видео ресурса "Киев оперативный" видно, как густые черные столбы дыба поднимаются в небо. Они видны с расстояния в несколько километров.

Видео: Киев Оперативный

Как ранее сообщалось, пожар на Оболони вспыхнул утром 31 августа. Данных о пострадавших к правоохранителям не поступало.

"Страна" ранее рассказывала, что в центре Киева на Майдан независимости случился пожар.

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