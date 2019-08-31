Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский рассказал, что во время содержания под стражей не подвергался пыткам. Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу НТВ.

По словам журналиста, в тюрьме ему все равно было непросто, так как его посадили ни за что.

"Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание. Это все непросто эмоционально и психологически, но назвать это пытками было бы преувеличением", - объяснил Вышинский.

Напомним, Апелляционный суд Киева отпустил Вышинского 28 августа под личное обязательство. Главред "РИА Новости" находился в СИЗО с мая 2018 года.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, сейчас Вышинский находится в Киеве и ни в каком обмене не участвовал.