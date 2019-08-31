В центре Одессы, 31 августа, прошел Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества. Как говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области, задержали трех человек.

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которая прошла сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, были зафиксированы единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и полицией.

Отмечается, что столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать.

В отношении трех человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КуоАП). Других правонарушений не было.

При этом местное издание "Думская" сообщает, что в акции приняли участие около 300 человек.

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Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре впервые в истории Харькова состоится ЛГБТ-марш.

Также мы писали, что Зеленского заподозрили в нелюбви к европейским ценностям из-за отказа прийти на Марш равенства ЛГБТ.