Президент Владимир Зеленский в Польше проводит встречу с президентом страны Анджеем Дудой.

Как сообщает Офис президента Украиныв соцсети Facebook, официальная церемония встречи Зеленского с президентом Польши состоялась в Президентском дворце.

После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Фото: www.facebook.com/pg/president.gov.ua

Планируется также, что 1 сентября Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Еще мы отмечали, что Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским.