Анджей Дуда встретил Зеленского в своем дворце в Польше
Президент Владимир Зеленский в Польше проводит встречу с президентом страны Анджеем Дудой.
Как сообщает Офис президента Украиныв соцсети Facebook, официальная церемония встречи Зеленского с президентом Польши состоялась в Президентском дворце.
После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.
По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.
Фото: www.facebook.com/pg/president.gov.ua
Планируется также, что 1 сентября Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.
Еще мы отмечали, что Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским.