Сегодня, 31 августа, в Гонконге один из протестующих осквернил красное знамя на билборде, установленном к 70-летию КНР. Об этом сообщает South China Morning Post в онлайн-хронике протестов.

Видео инцидента появилось в Twitter издания. На кадрах мужчина в черной одежде залез на конструкцию, на которой закреплен алый билборд, и стал сдирать покрытие цвета государственного флага.

Скриншот из видео: Twitter/ SCMPHongKong

В ролике слышно, как толпа подбадривает вандала. Также отмечается, что мужчина потом нарисовал на праздничном билборде граффити.

Ранее "Страна" сообщала, что во время массовых демонстраций в Гонконге 25 августа правоохранители задержали 36 человек.

Также мы писали, что Китай не собирается идти на уступки демонстрантам и отзывать законопроект об экстрадиции, из-за которого и начались протесты в Гонконге.