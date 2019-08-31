Клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер из Одессы Таня Муиньо сняла клип на песню "Small Talk" для поп-звезды мирового уровня Кэти Перри. Премьера ролика состоялась на YouTube-певицы вчера, 30 августа.

Ранее Муиньо работала с украинскими артистами MONATIK, "Время и Стекло", NK (Настей Каменских), Мишель Андраде, а также казахским рэпером Скриптонитом. "Small Talk" - ее первый ролик, снятый для западного артиста.

Видео: YouTube/ Katy Perry

В глянцевом клипе рассказывается история встречи на собачьей выставке и счастливом романе двух владельцев четвероногих питомцев. К слову, роль хвостатого друга Пэрри сыграл ее пес по кличке Наггет.

Таня Муиньо. Фото: fw-daily.com

Ранее "Страна" сообщала, что Кэти Перри обязали выплатить за кражу песни 2009 года больше 3 миллионов долларов.

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