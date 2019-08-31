Сегодня, в последний день лета, 31 августа, в Киеве на Оболони случился пожар в многоэтажке. Пылает высотка на улице Бережанской в Оболонском районе столицы.

Как рассказывают очевидцы, загорелось высотное здание, а спасатели не могут до конца потушить возгорание.

Фото: t.me/SmartInform

"Когда горят высокие дома (+/- 30 этажей) пожарные могут потушить только до середины", - пишет очевидец у себя в Facebook.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее "Страна" информировала, что в центре Киева на Майдане Независимости случился пожар, округу заволокло дымом.

Еще мы писали, как в Киеве из-за пожара в жилом доме люди в отчаянии выпрыгивали из окон, одна женщина погибла.