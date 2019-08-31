Президент США Дональд Трамп объяснил, за что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут: женщина раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам главы Белого Дома, в пятницу он говорил по телефону с Вестерхут, которая была "очень расстроена". Она призналась Трампу, что сказала репортерам "что-то о его детях" не для записи. Трамп добавил, что после этого признания даже не раздумывал над тем, стоит ли увольнять помощницу - решение было "автоматическим".

Президент также пристыдил журналистов.

"Я думаю, что журналисты повели себя очень нечестно, поскольку это должно было остаться без огласки. Но, тем не менее, вы не говорите те вещи, которые она сказала, которые были немного болезненны для некоторых людей", - сказал он.

Как ранее рассказывала "Страна", президент США выложил в Twitter секретный снимок иранской космической базы, не предназначавшийся для публикации.

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