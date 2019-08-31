Президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не примет участие в посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны мероприятиях.

Об этом Туск сказал в комментарии польскому телеканалу TVN24.

"Я не собираюсь, потому что не сомневаюсь, что организаторы этой очень важной церемонии действуют таким образом, что подразумевают, что не хотят видеть меня там", - сказал Туск.

Он также рассказал, что приглашение для участия в мероприятиях он получил только в четверг.

"Мы все привыкли к тому, что независимо от спорных ситуаций, применяются определенные стандарты. Если кто-то хочет видеть гостей на организованном мероприятии, к ним следует относиться серьезно", - пояснил он.

Отметим, что в мероприятиях 1 сентября примут участие 40 иностранных делегаций, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Церемония начнется рано утром в воскресенье в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе 80 лет назад.

Также мы писали, что из-за урагана Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским.