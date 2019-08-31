Сегодня, 31 августа, около 12.00, самолет президента Украины Владимира Зеленского прибыл в варшавский аэропорт имени Шопена. Об этом сообщает "Укринформ".

Визит украинского лидера в Польшу продлится два дня - 31 августа и 1 сентября.

Сегодня Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах. По окончании переговоров главы двух стран выступят перед представителями СМИ.

После этого Зеленский возложит венки к могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

Также на сегодня запланированы переговоры президента Украины с членом Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Польши Матеушем Моравецким, встречи с лидером польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", главой комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной и представителями бизнеса и молодежи.

О программе визита 1 сентября "Страна" рассказывала ранее.

Мы также писали, что украинские организации за рубежом опечалены тем, что Зеленский в Польше не встретится с диаспорой.