Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук не изменяет своим принципам даже после назначения на высокую должность и ведет спортивный образ жизни.

Так, 1 августа на своей странице в Facebook он опубликовал фото с футбольной площадки.

"Работа работой, а футбольчик по расписанию", - подписал фото Гончарук.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров.

Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины.

Также мы писали, что по словам Гончарука, при Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - сказал премьер-министр.