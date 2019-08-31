Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению матери бывшего народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой в участии в газовой схеме. Ей и защите открыли материалы дела для ознакомления. Об этом говорится на официальной странице НАБУ в Facebook.

Газовая схема, в которой якобы участвовала Кадырова, состояла в организации хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". 30 августа подозреваемой и ее адвокатам открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Скриншот: Facebook/ nabu.gov.ua

В Бюро напомнили, что досудебное расследование газовой схемы НАБУ и САП вели с декабря 2015 года. С августа 2016 года Кадырова находилась в международном розыске. 25 июля 2019 года ее задержали работники ГПУ в аэропорту "Борисполь".

Действия подозреваемой квалифицировали по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В целом следствие установило причастность к газовой схеме 29 человек. Сейчас трое из них находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд. Приговоры в отношении к 11 из них уже вступили в законную силу.

Ранее "Страна" приводила объяснения Онищенко по поводу причастности его матери к газовым схемам.

Мы также писали, что Кадырова была задержана в Испании, и власти этой страны отказывались передавать ее Украине.