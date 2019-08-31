В Днепропетровской области грузовик влетел в маршрутку. Ранены 13 человек. Фото
Утром, 31 августа, вблизи села Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и автомобиля с прицепом. Об этом сообщает сайт ГУ ГСЧС в области.
Авария случилась в 08:26 на Елизаветовском шоссе. На место ДТП практически сразу выехали спасатели девятой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На месте происшествия спасатели установили, что произошло столкновение микроавтобуса "Mercedes", который ехал по маршруту "Днепр - Каменское", и грузового автомобиля "DAF" с прицепом.
Фото: dp.dsns.gov.ua
В результате ДТП пострадали 13 человек: водитель и 12 пассажиров микроавтобуса. Водителя пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. Всех пострадавших направили на медицинское обследование в городскую больницу.
К оказанию помощи пострадавшим в ДТП были привлечены 5 человек личного состава и одна пожарно-спасательная машина главного управления.
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