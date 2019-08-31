Известнейшие мировые издания,в том числе Le Figaro, Washington Post, El Mundo и Die Welt, первого сентября выйдут с обложками 1939 года.

Таким образом редакции газет отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Также издания опубликуют материалы о новейшей истории Польши. Об этом сообщает "Польское радио".

Эта акция проходит в рамках глобального проекта продвижения польской истории "Рассказываем миру о Польше. 1939-2019". В Западной Европе и в США его организатором стали Институт новых медиа и Польский национальный фонд.

Скриншот: 1939.eu

Проект координирует бывший президент Польской академии наук и главный редактор журнала "Все самое главное", профессор Михал Кляйбер. Он считает, что проект крайне важен для установления исторической правды о Польше.

"Редакции дали нам понять, что они поражены тем, что Польша, у которой такая интересная история - возможно, это не самое подходящее слово, ведь мы говорим о военной трагедии - так мало заботилась о том, чтобы донести миру информацию о событиях, которые произошли 80 лет назад и позже", - сказал Кляйбер.

Напомним, сегодня, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский начинает двухдневный визит в Польшу по приглашению президента Анджея Дуды. Украинский лидер примет участие в торжествах по случаю годовщины начала войны.

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