Депутат от партии "Слуга народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Украины Михаил Радуцкий заявил, что не собирается становиться министром здравоохранения. Соответствующий пост нардеп опубликовал в своем Facebook.

Поделиться своими планами Радуцкого вынудило вчерашнее заявление председателя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамия о возможной ротации в ведомстве. Мол, министерство возглавит Радуцкий, а действующая руководитель Зоряна Скалецкая станет его заместителем.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - написал депутат.

Он также пообещал, что будет тесно сотрудничать с МОЗ. И рассказал, что уже вместе с членами профильного комитета и министром наметили план действий на первые 100 дней.

Скриншот: Facebook/ mihail.radutsky

Кроме того, Радуцкий похвалил Скалецкую, назвав ее умнейшим специалистом.

Напомним, в первый день работы Рады сеть обсуждала матерную переписку Радуцкого по поводу назначения министра здравоохранения.

Позже нардеп объяснил, почему нецензурно выражался, и извинился за мат.