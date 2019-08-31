По меньшей мере десять подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил, штат Алабама. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Стрельба произошла после футбольного матча между школьными командами. Об этом полиции и СМИ рассказала Рена Филипс - директор по коммуникациям системы государственных школ округа Мобил.

По словам же сотрудника полиции, жертвами стрельбы стали подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Они получили ранения, их доставили в больницы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Также в полиции сказали, что уже два человека задержаны.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.

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