Представители украинских организаций за рубежом призвали президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу провести встречу с украинской общиной. Об этом со ссылкой на письмо членов организаций передает "Европейская правда".

Авторы письма выражают обеспокоенность по поводу того, что за два дня визита Зеленский не нашел времени повидаться с проживающими в Польше соотечественниками. Они напомнили, что в Польше насчитывается около 1,2 млн украинцев. А по данным Всемирного банка в 2018 году украинцы из-за границы перечислили в бюджет родной страны 14 млрд долларов. Это 11,4% ВВП страны.

Украинские организации написали, что опечалены поведением президента.

"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - сказано в письме.

Представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, в рамках официальных визитов. А также создать должность штатного советника по вопросам украинцев за границей и миграционной политики при правительстве.

Напомним, сегодня Зеленский отправляется с двухдневным визитом в Польшу.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша собралась поставлять в Украину американский сжиженный газ.