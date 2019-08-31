Украинские организации за рубежом опечалены тем, что Зеленский в Польше не встретится с диаспорой
Представители украинских организаций за рубежом призвали президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу провести встречу с украинской общиной. Об этом со ссылкой на письмо членов организаций передает "Европейская правда".
Авторы письма выражают обеспокоенность по поводу того, что за два дня визита Зеленский не нашел времени повидаться с проживающими в Польше соотечественниками. Они напомнили, что в Польше насчитывается около 1,2 млн украинцев. А по данным Всемирного банка в 2018 году украинцы из-за границы перечислили в бюджет родной страны 14 млрд долларов. Это 11,4% ВВП страны.
Украинские организации написали, что опечалены поведением президента.
"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - сказано в письме.
Представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, в рамках официальных визитов. А также создать должность штатного советника по вопросам украинцев за границей и миграционной политики при правительстве.
Напомним, сегодня Зеленский отправляется с двухдневным визитом в Польшу.
Ранее "Страна" сообщала, что Польша собралась поставлять в Украину американский сжиженный газ.