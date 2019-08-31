Сегодня, 31 августа, в Лондоне на O2 Arena, вмещающей 20 000 зрителей, пройдет бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

В этом противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом украинского боксера, сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,06, на ничью - 26,0, на победу Кэмпбелла - 9,00. Досрочная победа Ломаченко оценивается в 1,36, победа Ломаченко по очкам - в 3,50, досрочная победа Кэмпбелла - в 13,00, победа Кэмпбелла по очкам - в 21,00.

Накануне боя украинский боксер отметил, что британца нельзя недооценивать: "Кэмпбелл - высокий левша, с хорошим боксерским интеллектом. Знаю, что нельзя недооценивать бойцов с такими навыками. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде и достиг большого успеха как профи. Он - опасный противник. Если возьму третий титул, стану на шаг ближе к мечте о завоевании всех поясов. Хочу объединить все титулы, это моя цель в боксе", - заявил Василий Ломаченко, который имеет на профи-ринге 13 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

У британца - 20 побед (16 - нокаутом), 2 поражения.

Ранее "Страна" рассказывала, где сегодня смотреть бой Ломаченко против Кэмпбелла.