Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об изменениях и отдельных положений уголовного законодательства, в котором предусмотрена отмена статьи 27 о неприкосновенности нардепов.

Документ зарегистрирован на сайте Верховной рады под номером 1009.

Ранее указанная статья запрещала проводить определенные процессуальные действия по отношению к парламентариям. А именно: обыск, задержание, осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Эти и подобные меры допускались только в случае, когда Верховная Рада давала согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, и если другими способами получить информацию невозможно.

В новом варианте закона статья 27 изымается.

Ранее "Страна" рассказывала, как 29 августа парламент проголосовал в первом чтении отмену депутатской неприкосновенности.

Мы также анализировали, найдет ли Зеленский в Раде снова 300 голосов, чтобы окончательно отменить неприкосновенность.