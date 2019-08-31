В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского под номером 1009, которым предлагается расширить права генерального прокурора Украины.

Статья 36 законопроекта "О внесении изменений в Уголовный и процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение", который был зарегистрирован 29 августа, предусматривает предоставление генеральному прокурору Украины право отменять решения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сейчас генпрокурор имеет право отменять решения Национального антикоррупционного бюро, но не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ранее "Страна" в материале, "Вся власть генпрокурору и тотальная переаттестация", выяснила как Зе-команда готовит революцию в ГПУ.

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