Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об изменениях отдельных положений уголовного законодательства, в котором предусмотрена отмена возможности внесения залога по тяжким коррупционным статьям. Законопроект зарегистрирован под № 1009 на сайте Верховной Рады.

Упомянутое изменение предлагается внести в статью 183 "Удержание под стражей".

В старом варианте статьи говорилось, что суд при принятии решения о мере пресечения в виде содержания под стражей вправе не определять размер залога в уголовном производстве в трех случаях.

Преступления, совершенные с применением насилия или угрозой его применения. Преступления, повлекшие гибель человека. В отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако лицо допустило нарушения.

В новой редакции добавлен четвертый пункт: по отношению к тяжким или особо тяжким коррупционным преступлениям.

Ранее "Страна" сообщала о предложении Зеленского разрешить Верховной Раде для осуществления своих полномочий создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Мы также писали, что глава государства хочет законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов и увольнение уличенных лиц.