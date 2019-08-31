Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проблемы кадров в "Укрзализныце" и судьба предприятия будут решаться чуть позже и на основании глобального анализа. Об этом передает "Украинская правда".

Тему кадров (в том числе судьбу главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова) и процесс реформирования акционерного общества глава Кабмина обсудил на встрече с журналистами 30 августа.

"Кадровые решения точно будут приняты, в том числе и по "Укрзализныце", но позже", - заверил Гончарук.

Он также сказал, что делать это необходимо, потому что ведомство пронизано коррупцией.

"Я не сомневаюсь, что "Укрзализныця" сейчас пронизана низовой коррупцией: кто-то что-то имеет на тендерах, кто-то руководит в ручном режиме на отдельных железных дорогах", - отметил премьер.

Гончарук пообещал проверить работу менеджмента всех отдельных железных дорог, входящих в "Укрзализныцю". Также он заявил, что необходима "большая приватизация", поскольку считает, что "чем меньше государства в экономике, тем лучше".

"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. И сама "Укрзализныця", там есть часть, которая не должна быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история", - пояснил он.

По его мнению, государству можно оставлять естественные монополии. Хотя и туда стоит заводить частный капитал для повышения эффективности работы.

Как рассказал Гончарук, сейчас в правительстве обдумывают идею создания госхолдинга, который будет выводить все государственные и коммунальные предприятия из-под министерств.

Напомним, Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе этого года.

Ранее "Страна" приводила мнение Гончарука по поводу Петра Порошенко. Премьер убежден, что при экс-президенте страна двигалась в правильном направлении, но медленно.