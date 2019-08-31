Американская разведка предоставила свой доклад, в котором содержится новая информация о таинственном и смертоносном взрыве на ракетном полигоне в Северодвинске (Архангельская область на севере России - Ред.).

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на лиц непосредственно знакомых с отчетом разведчиков.

Момент взрыва в Северодвинске, фото: topspb.tv

"Это не был запуск ракеты, зато это была спецоперация, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - заявил источник знакомый с отчетом разведки.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты и это повлекло реакцию в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - уверен еще один источник.

Напомним, что взрыв в Северодвинске, в результате которого погибло пять ученых "Росатома" и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа. Эксперты предполагают, что россияне могли проводить испытания новой ракеты Skyfall (Буревестник), разработку которой продвигает Путин.

Напомним, "Страна" в материале "Призрак "Буревестника" выяснила, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.