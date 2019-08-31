На Серхана Серхана, который в 1960-х застрелил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом передает The Guardian.

В заявлении калифорнийского исправительного департамента, на которое ссылается издание, говорится, что нападение произошло 30 августа днем в исправительном учреждении Ричарда Донована недалеко от Сан-Диего.

Офицеры тюрьмы быстро отреагировали на инцидент, когда обнаружили заключенного с колотыми ранами. Он был доставлен во внешнюю больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время Серхан находится в стабильном состоянии.

Серхан Серхан. Фото: theguardian.com

Также сообщается, что нападавшего уже нашли и изолировали.

Жертве нападения 75 лет. Он был признан виновным в убийстве Роберта Кеннеди 6 июня 1968 года, которое произошло в отеле Лос-Анджелеса сразу после того, как брат убитого ранее президента Джона Ф. Кеннеди объявил о победе на президентских выборах в Калифорнии от демократов.

Тогда Серхан сказал, что стрелял в Кеннеди, потому что был взбешен его поддержкой Израиля. Убийцу приговорили к смертной казни, но после временного запрета в Калифорнии смертной казни приговор был изменен на пожизненный срок.

Как сообщала "Страна", в начале августа от передозировки наркотиков умерла Сирша Кеннеди Хилл, внучка Роберта Кеннеди.

Мы также рассказывали, что в США при странных обстоятельствах умер племянник Джона Кеннеди, звезда фильма "Восстание машин".