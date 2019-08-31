Сегодня, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский начинает двухдневный визит в Польшу по приглашению президента Анджея Дуды. Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса президента.

Офис представил программу визита украинского лидера. В Польше предусмотрены встречи главы государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Скриншот: Facebook/ president.gov.ua

Завтра, 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Также в воскресенье он проведет несколько встреч с лидерами иностранных государств, которые примут участие в памятных торжествах.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп решил отменить визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".