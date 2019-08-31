Олигарх Игорь Коломойский и экс-президент Петр Порошенко встречались в частном домовладении в Киеве после завершения избирательной кампании. Об этом сам олигарх заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, кто был инициатором встречи, Коломойский ответил, что некий посредник.

"Скажем так, медиатор некий. Типа того, что: "Вы не против?" Говорю: "Нет, не против". А он? "Он тоже не против". - "Ну, давайте увидимся", - рассказал бизнесмен.

Также у Коломойского поинтересовались, пытался ли Порошенко договориться с ним о ненападении. Ведь он преследовал олигарха и сейчас ждет "ответку". Собеседник издания заверил, что экс-президент его не преследовал.

"Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного", - разъяснил Коломойский.

На вопрос, что обсуждалось на встрече, он дал расплывчатый ответ: мол, просто жизнь.

"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения…", - сказал Коломойский.

На вопрос о том, вправду ли Порошенко снял с банковского счета $34 млн, чтобы убедить Коломойского не говорить о нем плохо, Коломойский ответил так: "Знаете, такой вопрос надо задавать, если бы он снял по крайней мере 340 миллионов! 34 - это не наш с ним уровень! Такой суммой он не отделается, а надо делиться. Добрые слова - это бесплатно, это комплимент".

Ранее "Страна" приводила слова олигарха о том, что Порошенко имеет заслуги перед Украиной как президент, поскольку удержал страну в самое тяжелое время.

Также мы писали о том, что Коломойский рассказал, почему Зеленский не советуется с ним.