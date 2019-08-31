На открытом чемпионате США по теннису (US Open) прошел день Одессы. Когда в Украине была глубокая ночь, 31 августа, наша первая ракетка Элина Свитолина уверенно переиграла в третьем круге свою землячку Даяну Ястремскую.

Об этом передает Федерация тенниса Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/

"Матч третьего круга Открытого чемпионата США между двумя одесситками Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской продолжался не слишком долго. Только 53 минуты. Посеянная под пятым номером уверенно победила свою младшую соперницу - 6:2; 6:0", - уточнили в пресс-службе Федерации тенниса.

Теперь в 1/8 US Open Элина Свитолина встретится с 10-м номером "посева" американкой Мэдисон Киз, которая в свою очередь взяла верх над своей соотечественницей Софией Кенин (20) - 6:3, 7:5.

Видео: US Open Tennis Championships

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина уверенно обыграла сестру Уильямс во втором круге US Open.

Также мы рассказывали, что первая ракетка Украины Свитолина показала фото с легендарным боксером Майком Тайсоном в Нью-Йорке.