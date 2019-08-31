Вчера, 30 августа, президент США Дональд Трамп в микроблоге Twitter написал о непричастности США к взрыву ракеты в Иране и сопроводил твит фотографией засекреченного спутникового снимка. Об этом сообщает CNBC.

По словам чиновника минобороны США, на которого ссылается CNBC, фото выглядит как такое, что сделанно с физической копии спутникового снимка из пятничного разведывательного отчета.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Эксперты по национальной безопасности, тоже общавшиеся с CNBС, полагают, что снимок не был предназначен для публикации в публичном пространстве. Они отмечают, что фото такой четкости почти никогда не обнародуют.

По мнению сотрудницы центра "Open Nuclear Network" Мелиссы Ганами, президент США не должен был распространять такое фото. По ее оценке, снимок сделан с высотного летательного аппарата с технологией трекинга - вроде RC-135S Cobra Ball.

А эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор "Nonproliferation Review" Джошуа Поллак опасается, что публикация снимка "будет иметь глобальные последствия". Поступок главы Белого Дома он назвал "безответственностью наивысшей степени".

Как ранее писала "Страна", ураган, из-за которого Трамп отменил визит в Польшу, усилился до третьего уровня опасности.

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