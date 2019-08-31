Социальный сервис Twitter успешно восстановил доступ к личной странице своего директора Джека Дорси, которая накануне была взломана неизвестными хакерами. Об этом администрация микроблога сообщила на официальной странице.

"Аккаунт уже защищен и нет никаких показаний о краже данных из системы Twitter", - отметили в компании.

Фото: twitter.com/twittercomms

Напомним, что днем 30 августа неизвестные получили полный доступ и контроль над страницей основателя и директора Twitter Джека Дорси и в течение определенного времени рассылали матерные и расистские сообщения более четырем миллионам его подписчиков.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер поздравил Гончарука и новый Кабинет министров Украины постом в Twitter.

Также мы рассказывали, что Twitter Джессики Альбы взломали и разместили в нем расистские и гомофобные посты.