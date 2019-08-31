Twitter отбил у хакеров-расистов аккаунт своего директора. Фото
Социальный сервис Twitter успешно восстановил доступ к личной странице своего директора Джека Дорси, которая накануне была взломана неизвестными хакерами. Об этом администрация микроблога сообщила на официальной странице.
"Аккаунт уже защищен и нет никаких показаний о краже данных из системы Twitter", - отметили в компании.
Фото: twitter.com/twittercomms
Напомним, что днем 30 августа неизвестные получили полный доступ и контроль над страницей основателя и директора Twitter Джека Дорси и в течение определенного времени рассылали матерные и расистские сообщения более четырем миллионам его подписчиков.
Ранее "Страна" сообщала, что Волкер поздравил Гончарука и новый Кабинет министров Украины постом в Twitter.
Также мы рассказывали, что Twitter Джессики Альбы взломали и разместили в нем расистские и гомофобные посты.