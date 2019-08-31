Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ", "Смурфики", "Утиные истории", "Черепашки-ниндзя" и других Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни. Об этом своем Instagram сообщил его сын Джеймс Брэссак.

В сообщении Джеймс благодарит отца за то, что тот помог ему выбрать профессию: Брэссак-младший тоже стал сценаристом. Сын знаменитости также попросил фанатов мультипликации добрым смехом помянуть отца.

"Его наследие включает много мультфильмов. Если вам нравятся мультики, посмотрите эпизод любого создания отца и посмейтесь в его честь. Я знаю, что он хотел бы этого", - написал Брэссак.

Фото: Instagram/ jamescullenb

За свою карьеру Брэссак-старший пять раз номинировался на престижную премию "Эмми" и получил три премии. Он выступил сценаристом таких популярных в 1990-е годы мультфильмов, как "Черепашки-ниндзя", "Черный Плащ", "Соник Супер-ежик", "Озорные анимашки", "Смурфики" и других.

Сценарист умер в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с болезнью.

Ранее "Страна" сообщала о кончине известного французского актера Мишеля Омона, снявшегося в фильмах "Невезучие" и "Игрушка".

Мы также писали, что в США скончалась дизайнер, создавшая знаменитое платье-футляр для Мишель Обамы.