В Министерстве здравоохранения за несколько месяцев может произойти ротация - ведомство возглавит Михаил Радуцкий, а действующая руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая станет его заместителем.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос ведущей Наташи Влащенко, из каких соображений политическая сила поддержала на должность министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, Арахамия пояснил, что ее кандидатуру планировалось предложить на должность заместителя министра здравоохранения.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", – заявил он.

Объясняя, почему господин Радуцкий сразу не занял министерскую должность, Давид Арахамия пояснил: "Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи...".

Видео: Facebook/Телеканал ZIK

Напомним, Верховная Рада Украины 29 августа утвердила новый состав Кабинета Министров Украины – за представленные премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатуры проголосовал 281 парламентарий. Так, министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая.