Канадец Бон Труонг, который 30 лет еженедельно ставил в лотерее на одни и те же числа, выиграл джекпот в 60 миллионов.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, выигрышный розыгрыш Lotto Max состоялся в октябре прошлого года, однако до сих пор имя победителя не разглашалось.

Отмечается, что мужчина около года скрывал от своей семьи огромную сумму выигрыша, обдумывая, на что лучше потратить деньги.

По его словам, в первую очередь он выплатит кредит на дом и поедет вместе с женой и тремя детьми в путешествие.

"Пока не знаю, куда именно. Думаю, мы попробуем побывать везде", - сказал Труонг.

Отметим, что Бон Труонг занимается ландшафтным дизайном в канадском Эдмонтоне. В 1970-х он приехал в Канаду из Вьетнама в качестве беженца.

Ранее "Страна" рассказывала, что рекордный джекпот в истории США выиграла 53-летняя медседстра, которая тут же уволилась.

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