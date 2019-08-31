Глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что в течение последних пяти лет Украина двигалась в правильном направлении, но медленно. Об этом сообщает Украинская правда.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как он считает, реформа здравоохранения и реформа образования были правильными, но внутри ведомств необходимо проанализировать, насколько эффективно реформы имплементировались.

Также он отметил, что в течение месяца новые министры смогут озвучить планы относительно этих двух реформ.

Высказывание премьер-министра иронично прокомментировал в Facebook директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско.

"Все 73% на выборах так и сказали: хорошо Порошенко ворует, но медленно! И конон со свином слабо ему помогают, и НАБУ многих зря пересажало, и полицейских пора причислить к лику святых!", - написал он.

Скриншот: Facebook/Denys Ivanesko

Ранее сообщалось, что Гончарук раскритиковал упрощенную систему налогообложения, которой он сам пользовался для "оптимизации".

Также мы писали, что новый премьер Украины Гончарук объявил сроки, когда он ждет визита миссии МВФ в страну.