Мошенники, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

"Мы взяток не берем, все изменилось", - заявил Богдан.

По его словам, группа возможно состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере возле фонтана в районе вул. Шелковичной возле домов 10, 20/8.

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ", - написал глава ОП.



Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Ранее сообщалось, что у Зеленского анонсировали законопроект о премии для разоблачителей коррупции в размере 10% взятки.

Также мы писали, что Грымчак брал взятки за влияние на суд и согласование земельных проектов. Схема от НАБУ.