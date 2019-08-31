Богдан рассказал о разоблачении мошенников, вымогавших $570 тысяч от имени президента
Мошенники, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.
"Мы взяток не берем, все изменилось", - заявил Богдан.
По его словам, группа возможно состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере возле фонтана в районе вул. Шелковичной возле домов 10, 20/8.
"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ", - написал глава ОП.
Скриншот: Facebook/Андрей Богдан
Ранее сообщалось, что у Зеленского анонсировали законопроект о премии для разоблачителей коррупции в размере 10% взятки.
Также мы писали, что Грымчак брал взятки за влияние на суд и согласование земельных проектов. Схема от НАБУ.