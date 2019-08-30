Президент Владимир Зеленский предлагает разрешить Верховной Раде для осуществления своих полномочий создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Текст соответствующего законопроекта №1028 "О внесении изменения в статьи 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)" опубликован на сайте парламента.

"Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, что должны создаваться парламентом для обеспечения его работы”, - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформировании органов прокуратуры.

Также мы писали, что президент уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области.