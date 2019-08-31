Компания Netflix опубликовала трейлер документального фильма про основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Данное видео появилось на Youtube-канале Netflix.

"Документальный фильм рассказывает историю жизни Билла Гейтса, когда он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире. Режиссером ленты стал режиссер Дэвис Гуггенхайм ("Неудобная правда", "Он назвал меня Малалой")", - говорится в сообщении.

Фильм будет состоять из серии интервью, в том числе с самим Биллом Гейтсом. Режиссер планирует показать, как работает мозг Гейтса, как рождаются его идеи и какие проекты он реализует в сфере общественной деятельности.

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