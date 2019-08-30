Сотрудники внешней службы безопасности компании Google выявили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю", пока ее не прервали в январе, передает The Guardian.

"Эта операция, которая длилась два с половиной года, использовала небольшую коллекцию взломанных веб-сайтов для доставки вредоносных программ на iPhone посетителей. Пользователи оказывались под угрозой просто во время посещения сайтов: никакого взаимодействия не было необходимо, а некоторые методы, которые использовали хакеры, повлияли даже на полностью современные телефоны", - говорится в публикации.

Сообщается, что после взлома хакеры получали доступ к различным данным на смартфоне, таким как местонахождение, пароли, истории чатов, включая WhatsApp, Telegram и iMessage, адресные книги и базы данных Gmail.

В то же время, отмечается, что вирус очищался из памяти, если пользователь перезагружал смартфон и больше не посещал вредоносный сайт. Но, при этом, украв большие массивы данных, злоумышленники могут поддерживать постоянный доступ к различным учетным записям и службам, даже если потеряли доступ к устройству. Всего в ходе операции хакеры использовали 14 уязвимостей в iOS.

Как отметили в Google, они сообщили о проблемах безопасности Apple 1 февраля. Тогда Apple выпустила обновление операционной системы, которое исправило недостатки 7 февраля.

Ранее сообщалось, что сотрудники киберполиции поймали хакера, чьи вирусы воровали пароли в Интернете.

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