Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленській уволил глав РГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Кроме того, президент восстановил в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляду в связи с решением Верховного Суда от 15 августа 2019 года.

Как сообщалось ранее, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформировании органов прокуратуры.

Еще мы писали, что президент Украины назначил Айвараса Абромавичуса главой Укроборонпрома.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.