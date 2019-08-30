Зеленский уволил 16 глав районных госадминистраций на Днепропетровщине
Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Отмечается, что Зеленській уволил глав РГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.
Кроме того, президент восстановил в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляду в связи с решением Верховного Суда от 15 августа 2019 года.
Как сообщалось ранее, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформировании органов прокуратуры.
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