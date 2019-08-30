Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и его соперник в завтрашнем бою - Люк Кэмпбелл прошли процедуру взвешивания.

Об этом сообщает Укринформ.

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (61,2 кг). Украинец показал вес в 61,03 кг, британец - 60,8 кг.

На церемонии взвешивания Ломаченко заявил, что чувствует себя в Лондоне как дома.

"Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план - выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем большое спасибо", - сказал Ломаченко перед взвешиванием.

Также соперники провели финальную дуэль взглядов. Она получилась напряженной - соперники долго смотрели друг другу в глаза и не отводили взгляд.

Напомним, Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC и два пояса, которые принадлежат украинцу - по версиям WBA и WBO.

Бой состоится 31 августа на Арене O2 в Лондоне