Бывший генпрокурор Юрий Луценко в свой последний день на работе, 29 августа, забрал в управление спецрасследований ГПУ 20 дел по коррупционным преступлениям бывших высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Insider.

По его словам, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам. Среди них дела по коррупционным преступлениям бывших высокопоставленных чиновников. Они, как сообщает Горбатюк, были перенаправлены в частности в ГБР и полицию.

Данные о подследственности были изменены в электронном реестре, хотя документа, на основе которого это имеют право делать, к следователям не поступало.

Эти дела касаются хищения средств при строительстве Генпрокуратуры, эпизоду в отношении земельного участка (где фигурирует Азаров), дела коррупционных преступлений Захарченко, дела о завладении шахтами, где фигурирует Александр Янукович.

"Вчера после 18 часов мы обнаружили, что Луценко украл 20 производств. По ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Ред.) эти дела уже определены за другими подразделениями. Однако, никаких процессуальных решений нам не поступало. В вечернее время человек берет и принимает решение о таком", - говорит он.

Горбатюк объяснил, что, по правилам, сначала должно быть подписано постановление об определении подследственности по иным органом. И лишь потом вносятся изменения в электронный Единый реестр досудебных расследований на основании постановления.

"Изменения внесли, а постановление мы не видели. Процессуально эти дела уже переданы, но материалы до сих пор у нас лежат" , - добавил Горбатюк.

Он отметил, что в указанных делах уже были проекты сообщений о подозрении.

"Однако новый Генпрокурор может это (“отыграть назад” изменение подследственности - Ред.) решить. Я ему уже направил письмо", - рассказал Горбатюк.

Ранее сообщалось, что Рада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.

Также мы писали, что Зеленский предложил Раде одобрить увольнение Луценко, а генпрокурором назначить Рябошапку.