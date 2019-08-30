Появился календарь игр Динамо и Александрии в групповом турнире Лиги Европы
Стало известно расписание матчей группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют два украинских клуба - киевское "Динамо" и "Александрия".
Об этом сообщает Укринформ.
Киевляне первый поединок проведут на НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме", 19 сентября.
Все расписание матчей "Динамо":
- 19 сентября. "Динамо" - "Мальме"
- 3 октября. "Лугано" - "Динамо"
- 24 октября. "Динамо" - "Копенгаген"
- 7 ноября. "Копенгаген" - "Динамо"
- 28 ноября. "Мальме" - "Динамо"
- 12 декабря. "Динамо" - "Лугано".
Также стало известно расписание матчей "Александрии". Команда Владимира Шарана в первой встрече сыграет в Германии против "Вольфсбурга".
Все расписание матчей "Александрии":
- 19 сентября. "Вольфсбург" - "Александрия"
- 3 октября. "Александрия" - "Гент"
- 24 октября. "Сент-Этьен" - "Александрия"
- 7 ноября. "Александрия" - "Сент-Этьен"
- 28 ноября. "Александрия" - "Вольфсбург"
- 12 декабря. "Гент" - "Александрия".
Напомним, домашние матчи в Лиге Европы "Александрия" будет играть во Львове на стадионе "Арена-Львов".
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