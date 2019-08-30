Стало известно расписание матчей группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют два украинских клуба - киевское "Динамо" и "Александрия".

Об этом сообщает Укринформ.

Киевляне первый поединок проведут на НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме", 19 сентября.

Все расписание матчей "Динамо":

19 сентября. "Динамо" - "Мальме"

3 октября. "Лугано" - "Динамо"

24 октября. "Динамо" - "Копенгаген"

7 ноября. "Копенгаген" - "Динамо"

28 ноября. "Мальме" - "Динамо"

12 декабря. "Динамо" - "Лугано".

Также стало известно расписание матчей "Александрии". Команда Владимира Шарана в первой встрече сыграет в Германии против "Вольфсбурга".

Все расписание матчей "Александрии":

19 сентября. "Вольфсбург" - "Александрия"

3 октября. "Александрия" - "Гент"

24 октября. "Сент-Этьен" - "Александрия"

7 ноября. "Александрия" - "Сент-Этьен"

28 ноября. "Александрия" - "Вольфсбург"

12 декабря. "Гент" - "Александрия".

Напомним, домашние матчи в Лиге Европы "Александрия" будет играть во Львове на стадионе "Арена-Львов".

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