Президент Украины назначил Айвараса Абромавичуса главой Укроборонпрома
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.
Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".
Фото: president.gov.ua
Ранее сообщалось, что Рябошапка стал новым генеральным прокурором - указ Зеленского.
Также мы писали, что Зеленский своим указом вывел Загороднюка из набсовета Укроборонпрома.
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