Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Фото: president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Рябошапка стал новым генеральным прокурором - указ Зеленского.

Также мы писали, что Зеленский своим указом вывел Загороднюка из набсовета Укроборонпрома.