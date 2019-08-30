Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир высказал обеспокоенность из-за сообщения об обысках в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также в квартире председателя правления НСТУ Зураба Аласании. Об этом он написал в Twitter.

"Я обеспокоен сегодняшним обыском в офисе UA: Общественное вещание, а также в домах медиаменеджеров компании, в том числе Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественного вещателя", – заявил Дезир.

Скриншот: Twitter/OSCE media freedom‏

Напомним, 30 августа в головной офис UA: Общественное вещание, телецентра "Карандаш", пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины. Также около семи утра с обыском пришли и в дом председателя правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании, и в дома нескольких директоров департаментов телерадиокомпании.

Как сообщили в ГБР, следственные действия продолжались в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.