Первое рабочее заседание нового Кабинета министров Украины может состоятся в среду, 4 сентября. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает РБК-Украина.

Как сообщил министр, во время первого заседания планируется принятие решений, которые позволяют продолжить работу министерства.

"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решения на Кабмин, которые уже отработаны, и должны просто не остановить работу министерств", - заявила Бабак.

Также она отметила, что первыми будут приниматься решения о переименовании министерств.

Отмечается, что Кабмин уже собирался сразу после утверждения нового правительства, однако это была рабочая встреча, а не заседание.

Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Также мы писали, что главой правительства стал Алексей Гончарук.