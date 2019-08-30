В новом правительстве запланировали провести большую реформу налоговой системы уже весной следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Украинская правда.

Как он отметил, в данный момент в Украине несправедливая налоговая система, спроектированная таким образом, что добросовестный плательщик налогов проигрывает.

В частности, Гончарук раскритиковал упрощенную систему налогообложения, заявив, что она используется нечестными дельцами для того, чтобы отмывать контрабанду. "Когда в государстве ты не можешь проследить происхождение продукта, то ты не можешь обеспечить уровень безопасности, ты не можешь защитить потребителя. Так не должно быть. В нормальной стране IPhone на раскладке вы не купите", - сказал премьер-министр.

При этом, он не стал говорить о конкретной модели, которая будет предложена взамен.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Гончарук, будучи главой Офиса эффективного регулирования при Кабмине, уходил от налогообложения своих доходов, зарегистрировавшись, как частный предприниматель на упрощенной системе. При этом его официальная зарплата составляла чуть более 5000 гривен в месяц. В то время как доход полученный от "предпринимательской деятельности" - почти 150 тысяч.

Мы сообщали, что новый премьер Украины Гончарук объявил сроки, когда он ждет визита миссии МВФ в страну.

Также мы писали, что 90% членов Кабмина Гончарука работало с правительствами Яценюка и Гройсмана.