Известный юрист Андрей Портнов, который выступил заявителем в уголовном производстве, открытом ГБР против экс-спикера парламента Андрея Парубия по мотивам трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, направил в Госбюро расследований свое предложения по первоочередным следственным действиям.

Об этом "Стране" сообщает источник, близкий к "украинскому ФБР".

По его данным, юрист направил следователю по делу Парубия ходатайство, в котором изложил алгоритм действий по установлению виновных в событиях 2 мая.

Во-первых, Портнов настаивает на изъятии личного дела Парубия, а также снятия копий со всех его решений в период, когда спустя полгода после событий Евромайдана новоиспеченный нардеп от "Европейской солидарности" занимал кресло секретаря СНБО, информации и о его командировочных листах, и переписке с парламентской следственной комиссией, которая в 2014 году изучала обстоятельства массовой гибели людей в Южной Пальмире, а также на Донбассе.

Во-вторых, Портнов считает целесообразным получение ГБР сведений о лицах, которых Портнов считает центральными фигурами в организации бойни в Одессе. Речь идет о персональных данных, информации о наличии разрешений на ношение огнестрельного оружия и зарегистрированных данных баллистов в отношении персон Андрея Парубия, экс-советника руководителя одесского главка Нацполиции Руслана Форостяка, предводителя "Совета общественной безопасности" Марка Гордиенко и прочих активных участников событий.

В случае, если у данных граждан будет выявлены разрешения на ношение/хранение оружия, Портнов предлагает сопоставить "стволы" с гильзами и пулями, которые обнаружили постфактум бойни в Киеве на Майдане в феврале 2014 года. А дополнительно - выяснить роль о вероятном обращении данных лиц (прежде всего, Парубия) к вероятной даче распоряжений об установлении блок-постов в Южной Пальмире в конце апреля - начале мая 2014 года, а также перекрытии магистральных автодорог к Одессе.

В-третьих, Портнов предлагает установить детализацию мобильных номеров, которые на момент трагедии 2 мая в Одессе использовались Парубием, Форостяком, Волковым, Гордиенко и другими руководителями Евромайдановского движения. За счет этой информации, а также следственным путем, как считает Портнов, оперативники смогут восстановить суть служебных совещаний. Такие мероприятия проводились в Одессе незадолго до трагедии 2 мая. Для обеспечения безопасности населения к ним привлекались силовики.

В частности, Портнов просит выяснить, кем разрабатывался и вводился ли в Южной Пальмире план "Антитеррор", какие директивы исходили от оперативного штаба региона об обеспечении защиты от угроз нацбезопасности, а также пояснения правоохранителей постфактум трагедии. Портнов акцентирует внимание, что завесу тайны над событиями 2 мая может приоткрыть протокол совещания от 2 мая 2014 с участием тогдашнего замглавы ГПУ Николая Банчука. А также документы рабочих совещаний, предварявшие ЧП.

"Получить в порядке, предусмотренном УПК Украины, протоколы всех оперативных совещаний руководства ГУ МВД в Одесской области за период марта-апреля 2014 года касательно обеспечения правопорядка и противодействия проявлениям сепаратизма в Одесской области", - говорится в плане следственных действий, предложенных Портновым.

Помимо этого юрист считает целесообразным для следствия изъятие протоколов оперативных совещаний в Одесской области за два месяца, предшествующих трагедии, и выяснить, какие вводные и команды давались на тот момент руководителю регионального главка МВД Петру Луцюку "сверху". А конкретно - Петром Порошенко, Андреем Парубием, Юрием Луценко и Алексеем Гончаренко.

Кроме того, Портнов предлагает ГБР сосредоточиться на установлении персон, которые проживали в момент трагических событий в Доме профсоюзов Одессы. Он настаивает на установлении анкетных данных постояльцев баз отдыха "Экономист", "Белая акация", Молодая квардия", санатория им.Горького, гостиницы "Дом Палова", спортбазы в Новой Дофиновке, где вероятно "осели" накануне трагедии приезжие участники событий 2 мая 2014 года.

Напомним, в мае текущего года четырем экс-чиновникам МВД объявили "пидозры" из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Также "Страна" писала о том, что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя и как идет расследование трагедии в Доме профсоюзов.