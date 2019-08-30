Украинская сборная U-17 во время финального матча на Мемориале Банникова в серии пенальти проиграла Турции (1:1, по пенальти 4:5), передает Укринформ.

Как сообщается, в Киеве на НТК имени Банникова команда Александра Петракова открыла счет в конце первого тайма - в свои ворота забил турецкий игрок Каплан. Однако на 79-й минуте Байрам восстановил паритет

В серии послематчевых пенальти Украина проиграла Турции со счетом 4:5.

Мемориал Банникова стал подготовкой к отбору украинской сборной на Евро-2020 (U-17). В отборе команда Петракова сыграет с Грузией, Албанией и Португалией. Квалификация состоится в ноябре, все матчи "сине-желтые" сыграют в Португалии.

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